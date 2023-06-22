Казань и «Рубин» разрабатывают совместную дорожную карту

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Казань и «Рубин» занимаются разработкой дорожной карты, чтобы сделать посещение матчей футбольного клуба удобнее на фоне внедрения Fan-ID. Об этом сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов.

— Сейчас систематически хотим разработать единый регламент, чтобы перейти было удобно всем. С футбольным клубом «Рубин» выработаем одну какую-то определенную карту дорожную для себя, чтобы у нас каждый болельщик, придя на стадион, получил удовольствие от игры, получил удовольствие от атмосферы. И поэтому сейчас мы как раз над этим работаем, — заявил он.

По его словам, четкое понимание, как это сделать, есть и проблем не будет.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, на матчи казанского «Рубина» в премьер-лиге можно будет попасть только по карте болельщика. Стадион «Ак Барс Арена» уже начали готовить к внедрению Fan-ID. Система, как заявил заместитель министра спорта Татарстана Алмаз Хусаинов, в первую очередь необходима для безопасности, она позволит ограничить передачу билетов.

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Татьяна Демина