Более 20 добровольческих отрядов заключили контракты с Минобороны России

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

За две недели контракты с Минобороны России подписали более 20 формирований добровольческого корпуса. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

На днях контракты с министерством заключили командиры еще четырех добровольческих подразделений. Они отметили, что договор гарантирует им такие же льготы и преимущества участников спецоперации, которые есть у других военнослужащих.

— Нет высшей чести, чем мундир русского солдата и офицера, в этом вся суть добровольческого движения. Сегодняшнее подписание контракта с Министерством обороны только лишь подчеркивает, что эта мотивация двухсторонняя. И Родина ценит, и мы стремимся принести максимум пользы для Родины, — рассказал один из командиров.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Как напомнили в министерстве, подписанные контракты определяют правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне проведения спецоперации, а также распространение на всех добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки.

Две недели назад министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Отряды должны подписать контракты с ведомством до 1 июля, чтобы получить необходимый правовой статус.

Первый контракт в рамках приказа министерство подписало с подразделением «Ахмат». Его представители выразили уверенность, что остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов