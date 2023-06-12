Минобороны России подписало контракт с добровольческим отрядом «Ахмат» в рамках нового приказа

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Министерство обороны России подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом «Ахмат». Об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства.

— Контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений «Ахмат» в зоне проведения специальной военной операции, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, подписали заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев, — сказано в сообщении.

Ким выразил уверенность, что остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты.



Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

— Считаю, что это очень благое дело. Спасибо руководителям, которые приняли такое решение. Тоже могу сказать, что у нас нет другого варианта, кроме как победить. И, естественно, стоя плечом к плечу со всеми остальными подразделениями, которые сегодня в зоне СВО, мы победим, — поделился своим мнением командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Приказ предоставляет право добровольцам заключать контракты или с добровольческими отрядами, или с министерством. Добровольческие отряды подпишут контракты с ведомством до 1 июля, чтобы придать им необходимый правовой статус.

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Айрат Назипов