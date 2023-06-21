Казанская телебашня окрасится в алый цвет в День памяти и скорби
В День памяти и скорби, 22 июня, на казанской телебашне включат алую подсветку, символизирующую пламя свечи, сообщили в пресс-службе Минцифры Татарстана.
Акция приурочена к памятной дате — дню начала Великой Отечественной войны, который с 1996 года именуют Днем памяти и скорби. 22 июня по всей стране чтят память погибших в годы войны с гитлеровской Германией.
Динамическую подсветку на казанской телебашне включали в честь Международного дня защиты детей.
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