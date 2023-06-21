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Казанская телебашня окрасится в алый цвет в День памяти и скорби

22:41, 21.06.2023
Казанская телебашня окрасится в алый цвет в День памяти и скорби
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В День памяти и скорби, 22 июня, на казанской телебашне включат алую подсветку, символизирующую пламя свечи, сообщили в пресс-службе Минцифры Татарстана.

Акция приурочена к памятной дате — дню начала Великой Отечественной войны, который с 1996 года именуют Днем памяти и скорби. 22 июня по всей стране чтят память погибших в годы войны с гитлеровской Германией.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Динамическую подсветку на казанской телебашне включали в честь Международного дня защиты детей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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