На казанской телебашне включат праздничную подсветку в Международный день защиты детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В честь Международного дня защиты детей на казанской телебашне включат динамическую подсветку. Как сообщили в пресс-службе Минцифры Татарстана, шоу смогут увидеть казанцы и гости города 1 июня с 21:00 до 23:00.

— У Международного дня детей есть флаг — на зеленом фоне, обозначающем гармонию, фигурки разноцветных человечков стоят вокруг планеты. Флаг является одновременно символом дружбы, несмотря на внешние различия, и единства и уважения друг к другу, — напомнили в министерстве.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На прошлой неделе на телебашне включили тематическую подсветку в день открытия VII международного фестиваля «Молодые таланты Отечества». Шоу можно было увидеть на протяжении часа.

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Айрат Назипов