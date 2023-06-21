Годовая инфляция в России ускорилась до 2,96%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России годовая инфляция с 14 по 19 июня ускорилась до 2,96% с 2,87%, сказано в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.



За период с 14 по 19 июня рост цен замедлился до 0,02%. Отмечается снижение цен на продовольственные товары, в частности на плодоовощную продукцию, отсутствует рост цен на другие продукты питания. Это связано с продолжающейся дефляцией.

В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен сохранились на уровне прошлого периода. Что касается услуг, то рост цен замедлился за счет возобновления снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы.

По обновленному прогнозу социально-экономического развития России, рост ВВП в текущем году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году — на 2%. Инфляция прогнозируется на уровне 5,3%, ожидается рост реальных зарплат населения — на 5,4%.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

в Татарстане годовой рост цен замедлился до 0,93% в мае 2023 года. На это повлияло увеличение предложения некоторых продуктов питания и снижение издержек производителей ряда продовольственных товаров. Также сказался и эффект высокой сравнительной базы 2022 года.

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Маргарита Головатенко