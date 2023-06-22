В августе в Болгаре пройдет Всероссийский форум мусульманской молодежи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Болгаре 16—23 августа 2023 года пройдет Всероссийской форум мусульманской молодежи. Его организаторами выступают Духовное управление мусульман Республики Татарстан совместно с Фондом поддержки исламской культуры, науки и образования, сообщили в пресс-службе ДУМ РТ.

Ожидается, что на форум приедут 130 человек из разных регионов России.

К участию в недельном слете приглашаются юноши и девушки 18—30 лет. Прием заявок продлится до 15 июля. Форум пройдет в формате палаточного городка и под темой благотворительной деятельности в среде мусульман.



Основная цель форума — создание коммуникационной среды, способствующей поддержке молодежных инициатив, содействию самореализации мусульманской молодежи, повышению уровня духовности.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всероссийский форум мусульманской молодежи станет площадкой для создания и реализации социальных проектов на пользу российской умме. Молодых людей научат «упаковывать» социальные стартапы на разных этапах их реализации, а также помогут довести проекты до уровня участников федеральных конкурсов грантов.

По итогам ФММ будут отобраны лучшие проекты.



Также в программе форма — получение религиозных знаний, научно-познавательные лекции, тренинги, мастер-классы и практикумы, TED и диспуты, кинозал и книжный клуб, походы и экскурсии.

Хедлайнером Форума станет шейх из Марокко, преподаватель фонда ETABLISSEMENT AJIAL BOUFEKRANE Абдуррахим Лакрим.

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Илина Хакимова