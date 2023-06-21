В Казани на несколько часов изменится движение трамваев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанцы не смогут воспользоваться трамвайным маршрутом №2 с 20.00 21 июня по 5.00 22 июня. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Сообщается, что трамвай не будет ездить в указанное время из-за ремонтных работ по замене остродефектных рельсов на разворотной петле у Речного порта.

По той же причине временно изменится маршрут движения трамвая №1. Он будет курсировать от Караваево до Саид-Галеева и обратно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня в центре Казани из-за повреждения контактной сети временно перестали ходить трамваи и троллейбусы. Движение электротранспорта было парализовано на два часа.

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Айрат Назипов