Почти 7 тысяч татарстанских женщин получили страховое пособие по беременности и родам с начала года

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

С начала 2023 года в Татарстане более 6,8 тысячи женщин получили страховое пособие по беременности и родам. В общей сложности им выделили 872,3 млн рублей, сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда РФ по Татарстану.

Размер выплаты устанавливается в зависимости от заработка женщины, сложности родов и других факторов. Минимальная сумма для работающих мам, которые трудоустроены на полный рабочий день, при стандартной продолжительности отпуска в 140 дней составляет 74,7 тысячи рублей.

Максимальный размер выплаты достигает 530,9 тысячи рублей. Такую сумму предоставляют при длительном отпуске по беременности продолжительностью до 194 дней и сложных родах, например, при рождении сразу двух или трех детей. Пособие выплачивается единожды за весь период отпуска.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Выплату можно также получить при усыновлении детей. Максимальная продолжительность отпуска в этом случае составляет 70 дней после дня рождения усыновленного ребенка или 110 дней после рождения двух усыновленных детей.

В январе отделение Социального фонда в Татарстане приняло порядка 19 тысяч заявлений на оформление единого пособия — новой меры поддержки для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Она начала действовать с начала года.

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Айрат Назипов