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Российские войска разгромили колонны ВСУ на Запорожском направлении

14:29, 21.06.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Российские войска разгромили колонны ВСУ на Запорожском направлении
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины пытались атаковать позиции российских войск на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. На одном из них ВС России удалось нанести поражение штурмующим колоннам.

— Нанесено огневое поражение колоннам резервов противника, выдвигавшимся в направлении населенных пунктов Лобковое и Каменское Запорожской области, а также по скоплению живой силы и техники в районе населенного пункта Белогорье Запорожской области, — рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

За сутки российская армия отразила две украинские атаки в Запорожской области и десять на Донецком направлении. По данным министерства, на всех трех направлениях ВСУ потеряли до 600 военнослужащих.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также, российские войска уничтожили склады боеприпасов двух бригад и поразили командный пункт ВСУ в Запорожской области.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с 4 июня солдаты ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск. Все они были отбиты, а противник не достиг своей цели.

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Айрат Назипов
Общество

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