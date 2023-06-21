За два года импорт автомобилей в Россию вырос почти в 5 раз

За первые пять месяцев 2023 года объем импорта автомобилей в Россию вырос в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Автостата» и ФТС.

С начала 2023 года в Россию завезли 171,5 тыс. машин. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос в 2,7 раза.

Аналитики считают, что резкий скачок импорта вызван длительным отсутствием локальных предложений в массовом сегменте — в том числе Lada Vesta.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, импорт автомобилей из Китая в Россию за первые 5 месяцев этого года практически утроился по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года. По мнению врио главы ФТС Руслана Давыдова, такой шанс бизнесменам из Поднебесной предоставили сами европейцы.

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Айрат Назипов