За два года импорт автомобилей в Россию вырос почти в 5 раз
За первые пять месяцев 2023 года объем импорта автомобилей в Россию вырос в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Автостата» и ФТС.
С начала 2023 года в Россию завезли 171,5 тыс. машин. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос в 2,7 раза.
Аналитики считают, что резкий скачок импорта вызван длительным отсутствием локальных предложений в массовом сегменте — в том числе Lada Vesta.
Напомним, импорт автомобилей из Китая в Россию за первые 5 месяцев этого года практически утроился по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года. По мнению врио главы ФТС Руслана Давыдова, такой шанс бизнесменам из Поднебесной предоставили сами европейцы.
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