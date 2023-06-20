В Россию стали завозить в три раза больше китайских автомобилей

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Импорт автомобилей из Китая в Россию за первые 5 месяцев этого года практически утроился по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года. Такую статистику озвучил врио главы ФТС Руслан Давыдов.

— Почти в три раза вырос импорт китайских легковых автомобилей, очень серьезный рост по специальной технике и грузовикам. Через Забайкальск у нас за пять месяцев прирост по строительной технике почти в восемь раз в годовом выражении, — цитирует его «РИА Новости».

Давыдов подчеркнул, что такой шанс бизнесменам из Китая предоставили сами европейцы.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

— Европейцы сами себе в ногу стреляют, сами себе отрезали рынок в 200 миллионов человек, — подытожил он.

В Татарстане с начала года спрос на новые китайские машины вырос на 366,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена авто с пробегом китайских моделей в регионе в мае 2023 года, по данным «Авито Авто», составила 1,1 млн рублей, а средняя цена новых китайских авто — 2,8 млн.

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Айрат Назипов