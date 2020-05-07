Под Казанью восстановили храм, который подожгла душевнобольная прихожанка

Фото: Татарстанская митрополия

Храм в Зеленодольске, который осенью прошлого года подожгла прихожанка с психическими отклонениями, восстановили. Об этом сообщает Татарстанская митрополия.

Здание восстановили всего за два с половиной месяца при поддержке городской администрации прихожане церкви. В первую очередь была восстановлена кровля. Затем строители отремонтировали пол и электропроводку, смонтировали новую систему отопления, утеплили стены. Дополнительно была установлена пожарная сигнализация и камеры наружного наблюдения.

Кроме этого, здание оснастили системой вентиляции и кондиционером. Были закуплены кованое паникадило, ограждение солеи и буковые киоты для икон, установлены новые иконостас, жертвенник и престол.

Напомним, что пожар произошел в ноябре 2019 года. Поджигательницу вычислили по камерам видеонаблюдения. В горевшем храме Казанской иконы Божией Матери в Зеленодольске отказались от требований к семье подозреваемой возместить убытки в полмиллиона рублей, так как женщина является душевнобольной.

