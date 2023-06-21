На питание казанских школьников в новом учебном году готовы направить 473,8 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На организацию питания учеников общеобразовательных учреждений Казани в учебном году 2023/2024 готовы выделить 473,8 млн рублей. Финансирование предусмотрено городским бюджетом, выяснило «Реальное время».

В списке 40 школ Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, а также 47 школ Вахитовского и Приволжского районов. Питание рассчитано на учеников начальных классов. Стоимость одного обеда оценивается в 66,8 рубля.

В числе продуктов для питания учеников 1—4-х классов школ четырех районов Казани горбуша, минтай, говядина и фарш из нее, куриные грудки и голени, индейка, сливочное масло, голландский сыр, куриные яйца первой категории, замороженная клюква и вишня, компотная смесь, кефир, ряженка, сметана, творог, ржаной, белый и пшеничный хлеб, кукурузная, гречневая и манная крупы. В списке в общей сложности 103 позиции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заключить планируют два контракта. Их начальные цены составляют 212,5 млн и почти 261,3 млн рублей.

Директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина рассказывала, что дети в Казани просят добавить в меню школьных столовых больше выпечки и кондитерских изделий. Их родители, в свою очередь, высказываются за расширение ассортимента за счет фруктов и овощей, йогуртов и другой молочной продукции.



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Татьяна Демина