В Татарстане с начала года ввели почти 2 миллиона квадратных метров жилья

В Татарстане с начала года ввели 1,92 миллиона квадратных метров жилья, что составляет 62% от годового плана. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

По его словам, застройщики коммерческого жилья ввели 115 многоквартирных домов общей площадью 926 тысяч квадратных метров, что составляет 65% от запланированного объема. Строятся еще 82 дома. В рамках программы социальной ипотеки введено 20 домов на 81 тысячу квадратных метров — 50% от обещанного объема. На 60% выполнен годовой план в части индивидуального жилищного строительства — введено 911 тысяч квадратных метров.

Фото: realnoevremya.ru

Айзатуллин отметил, что в сфере образования продолжается строительство 11 школ. План по этому направлению выполнен на 67%. Также ведется строительство двух детских садов. Готовность одного объекта оценивается в 76%, второго — в 27%.



В мае Татарстан стал одним из лидеров российских регионов по вводу жилья за 4 месяца 2023 года. Как отметили в Росстате, за это время в республике введено 1 411 600 квадратных метров жилья. Это четвертое место по стране.

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Елизавета Пуншева