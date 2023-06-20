В Татарстане показатель обращений из-за укусов клещей превысил среднемноголетний уровень в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с начала эпидемического сезона за медицинской помощью после присасывания клещей обратились 5 537 человек. Показатель составил 147,86 на 100 тысяч жителей, что выше среднемноголетнего уровня в два раза (71,1).

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года показатель обращений из-за присасывания клещей в республике вырос на 6%. За медицинской помощью тогда обратились 5 218 человек — 140,14 случая на 100 тыс. жителей, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

В этом году укусы клещей не зафиксированы только в Тукаевском районе республики. Наибольшее число обращений зарегистрировали в Казани — 1 157, в Набережных Челнах (850) и в Нижнекамском районе (452).

В Татарстане эндемичны по клещевому энцефалиту 30 муниципалитетов. Помимо Казани и Челнов, это Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алькеевский, Алексеевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Елабужский, Заинский, Лениногорский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Сабинский, Спасский, Тукаевский, Тюлячинский, Чистопольский, Черемшанский, Ютазинский, Высокогорский, Верхнеуслонский и Лаишевский районы республики. На них пришлось 84,2% от общего числа укусов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Специалисты исследовали 1 637 клещей, снятых с людей. В 298 из них, или в 18,2%, выявили возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Напомним, в 2023 году первый укус клеща в Татарстане зарегистрировали 25 марта. В прошлом году это произошло позже — 10 апреля.



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Татьяна Демина