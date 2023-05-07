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ПВО России ночью сбила 22 украинских беспилотника над Черным морем

15:14, 07.05.2023
ПВО России ночью сбила 22 украинских беспилотника над Черным морем
Фото: commons.wikimedia.org/Георгий Лав

Российская противовоздушная оборона сбила 22 ударных украинских беспилотника. Об этом рассказали в Минобороны России.

— Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, за прошедшие сутки средствами ПВО перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, оперативно-тактическая ракета «Гром-2» и одна тактическая ракета «Точка-У».

Фото: Минобороны России

Сегодня губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку на Крым. Один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе, другие были сбиты над морем.

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Айрат Назипов
Общество

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