ПВО России ночью сбила 22 украинских беспилотника над Черным морем
Российская противовоздушная оборона сбила 22 ударных украинских беспилотника. Об этом рассказали в Минобороны России.
— Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Кроме того, за прошедшие сутки средствами ПВО перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, оперативно-тактическая ракета «Гром-2» и одна тактическая ракета «Точка-У».
Сегодня губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку на Крым. Один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе, другие были сбиты над морем.
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