В России за неделю COVID-19 подтвердился у 6 545 человек
С 12 по 18 июня в России коронавирус выявили у 6 545 граждан. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 22 953 409 случаев COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.
За неделю госпитализировали 1 772 человека. Вылечились от коронавируса еще 8 750 россиян. В общей сложности зафиксировано 22 395 145 случаев выздоровления.
Умерли от COVID-19 за неделю 123 жителя России. Всего зарегистрировано 399 436 случаев смерти от коронавируса.
В Татарстане с 12 по 18 июня коронавирус подтвердился у 96 человек. Всего в республике с начала пандемии выявили 206 207 случаев COVID-19.
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