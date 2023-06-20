В Татарстане могут отменить закон «О племенном деле в животноводстве республики»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Татарстана планируют отменить законопроект № 482 «О племенном деле в животноводстве республики». Он был принят еще 28 марта 1996 года.

Как выяснило «Реальное время», инициатива принадлежит комитету Госсовета республики по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Его сотрудники выявили в законопроекте неактуальность и несогласованность ряда положений и дублирование норм Федерального закона от 3 августа 1995 года №123-ФЗ «О племенном животноводстве», многие его положения признаны утратившими силу.

Кроме того, изменился субъектный состав, осуществляющий регулирование племенного животноводства на территории региона. Функции в области племенного дела переданы от уполномоченного учреждения и в настоящее время осуществляются Министерством сельского хозяйства и продовольствия республики.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Не исключено, что нововведения вступят в силу уже в ближайшее время.

Племенное дело в животноводстве — это система мероприятий, которая направлена на сохранение и улучшение желательных наследственных качеств животных и рациональное их использование для производства продукции.

В апреле министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров рассказал об итогах работы отрасли животноводства за первый квартал этого года по сельхозформированиям в республике. По его информации, за 3 месяца от реализации сельхозпродукции получено 34 млрд рублей, 112% из них — 25 млрд рублей — от животноводства.



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Айрат Назипов