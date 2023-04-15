Марат Зяббаров: «За 3 месяца от реализации сельхозпродукции получено 34 млрд рублей»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров рассказал об итогах работы отрасли животноводства за первый квартал этого года по сельхозформированиям в республике. Статистику он озвучил на совещании в Доме правительства РТ.

— За 3 месяца от реализации сельхозпродукции получено 34 млрд рублей, 112% из них — 25 млрд рублей — от животноводства с ростом 103% к предыдущему году. Молока реализовано на 12,3 млрд рублей (112% к 2022 г.), скота и птицы — на 11 млрд (95%), яиц — на 1,8 млрд (104%), — рассказал он.

В сельхозформированиях республики на 1 апреля насчитывалось более 639 тысяч голов крупного рогатого скота. По сравнению с прошлым годом фиксируется снижение на 1%. Поголовье свиней уменьшилось на 2%. По птице — увеличение на 6%. Надоена 401 тысяча тонн молока, что составляет 112% к 2022 году.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Отметим, что поголовье крупного рогатого скота в России сократилось до исторического минимума — почти до 17 млн голов. Не обошла стороной эта проблема и крестьянско-фермерские хозяйства Татарстана. «Реальное время» разбиралось в причинах.

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Айрат Назипов