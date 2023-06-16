«Аэрофлот» планирует получить казанские самолеты Ту-214 к концу 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Аэрофлот» ожидает начало первых поставок МС-21 и Ту-214 в конце следующего года. Об этом рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Александровский.

— По МС-21 и Ту-214 там четвертый квартал, декабрь 2024 года. То есть все сроки, которые изначально были заявлены производителем, и которые я уже озвучил, они сохраняются, их никто не корректирует, — цитирует его ТАСС.

Александровский отметил, что твердые контракты на поставку этих самолетов пока не заключены, но «они в очень высокой степени проработки и согласования».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Месяц назад сообщалось, что «Аэрофлот» выступил с инициативой об изменении пассажирского салона самолета Ту-214. Российская авиакомпания хочет внести 99 правок в проект. Она просила производителя увеличить объем багажных полок, установить на креслах бизнес-класса под спинкой опускающуюся подножку для пассажира, а в столиках — подставки для телефона, привести аварийно-спасательное оборудование Ту-214 в соответствие с западным оборудованием и так далее.

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Айрат Назипов