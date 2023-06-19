Даниил Медведев прошел во второй круг теннисного турнира в Халле

Первая ракетка России Даниил Медведев прошел во второй круг теннисного турнира в немецком Халле, сообщает «РИА Новости».



В матче первого круга, призовой фонд которого составляет около 2,2 миллиона евро, Медведев с первым номером посева обыграл американца Маркоса Гирона со счетом 6:4, 6:3. Теннисисты были на корте 1 час 11 минут.

Россиянин одержал 40-ю победу в туре в нынешнем сезоне, став первым теннисистом, который добился этого результата в 2023 году.

В апреле Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» в Майами.

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Маргарита Головатенко