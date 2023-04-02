Даниил Медведев выиграл «Мастерс» в Майами
Россиянин Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» в Майами. Игра закончилась со счетом 7:5, 6:3. Соперники провели на корте полтора часа.
Для российского теннисиста это 24-я победа в 25 последних матчах. Напомним, в полуфинале он обыграл соотечественника Карена Хачанова.
Медведев завоевал уже четвертый титул в сезоне. До этого выиграл турниры в Дубае, Дохе и Роттердаме.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».Спорт
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым