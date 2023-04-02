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Даниил Медведев выиграл «Мастерс» в Майами

22:36, 02.04.2023
Даниил Медведев выиграл «Мастерс» в Майами
Фото: скриншот видео

Россиянин Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» в Майами. Игра закончилась со счетом 7:5, 6:3. Соперники провели на корте полтора часа.

Для российского теннисиста это 24-я победа в 25 последних матчах. Напомним, в полуфинале он обыграл соотечественника Карена Хачанова.

Медведев завоевал уже четвертый титул в сезоне. До этого выиграл турниры в Дубае, Дохе и Роттердаме.

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