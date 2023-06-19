В Татарстане приступили к подготовке строительства пролетов моста через Каму

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В Татарстане приступили к подготовке строительства пролетов моста через Каму, сейчас строители собирают металлические блоки, всего их будет 130, вес — около 11 тысяч тонн, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Длина моста — 1,3 тысячи метров, 800 из которых проходят над рекой. Технология возведения надводной части такая же, как при строительстве Крымского моста. Работы ведут круглосуточно.

— В июле 2023 года планируется прибытие плавучего бетонного завода. Это также ускорит возведение опор, — рассказал заместитель руководителя проекта филиала АО «Дороги и мосты» Марс Юлтыев.

При строительстве моста впервые была применена технология бурения сразу двух скважин для основания русловых опор. Это почти вдвое ускоряет процесс надводной части конструкций.

В марте на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов построили временный технологический мост через Каму, обеспечивающий доступ к точкам строительства основного моста. Строить временное сооружение начали еще в октябре 2022 года.



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Маргарита Головатенко