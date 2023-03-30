На обходе Нижнекамска и Челнов завершили строительство временного моста через Каму

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

В Татарстане на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов построили временный технологический мост через Каму. Он обеспечит доступ к точкам строительства основного моста, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Строить временное сооружение начали еще в октябре 2022 года. Он состоит из 11 пролетов и 12 опор, общая протяженность 234,7 метра. Для его строительства понадобилось 6 126 тонн металла.

Мост способен выдерживать тяжелую технику весом до 200 тонн. Он предназначен для выполнения наиболее сложных этапов — возведения русловых опор №5 и 6. После завершения строительства основного моста временное искусственное сооружение демонтируют.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Работы по строительству основного моста через Каму протяженностью 1,3 км ведутся в графике. Специалисты приступили к возведению пяти массивных русловых опор из семи, предусмотренных проектом. Ведутся работы по погружению трубошпунта, устройства буронабивных свай, ростверков и тел опор. Мостовики устраивают ледорезы, которые обеспечат сохранность конструкции во время ледохода.

В октябре сообщалось, что правительство России выделит более 4 млрд рублей на строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, входящего в скоростной маршрут Москва — Казань — Екатеринбург. Дополнительные средства направят и на объекты строительства и реконструкции ряда участков трассы М-7 в Татарстане, Чувашии и Башкортостане.



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Айрат Назипов