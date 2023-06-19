Россия и Белоруссия увеличили количество рейсов между странами в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия и Белоруссия увеличили количество рейсов между странами в два раза, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе правительственного часа на заседании сессии парламентского собрания союза Белоруссии и России.



— Мы, РФ, выполняем по семи маршрутам полеты с суммарной частотой 50 рейсов в неделю. Белорусская сторона выполняет полеты по шести маршрутам с частотой 76 рейсов в неделю. Хочу подчеркнуть, что это примерно в два раза больше, чем было в прошлом сезоне, когда белорусская сторона выполняла всего 35 рейсов, а мы — 28, — приводит его слова «РИА Новости».

По его словам, в настоящее время нет ограничений по количеству пунктов назначения для авиаперелетов между странами и по назначенным авиаперевозчикам, частотам полетов и емкостям используемых типов воздушных судов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в июне выразил уверенность, что отношения с Россией будут и дальше расширяться. Об этом говорится в поздравлении Владимиру Путину с Днем России. Лукашенко считает, что Россия твердо отстаивает национальные интересы и последовательно укрепляет позиции на международной арене.

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Маргарита Головатенко