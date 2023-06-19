Тренерский штаб ФК «КАМАЗ» покинули Арнольд Слабодич и Руслан Галиакберов
Арнольд Слабодич и Руслан Галиакберов покинули тренерский штаб ФК «КАМАЗ» в связи с истечением срока трудового соглашения, сообщили в пресс-службе клуба.
Слабодич присоединился к команде в апреле 2023 года, Галиакберов — в январе.
5 июня ФК «КАМАЗ» объявил об уходе 12 футболистов. В нынешнем сезоне по итогам чемпионата Первой лиги «КАМАЗ» занял 11-е место с 44 баллами.
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