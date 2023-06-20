Бавлинский фермер взыскивает с энергетиков убытки за массовую гибель рыбы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как выяснило «Реальное время», глава КФХ из Бавлинского района Татарстана потребовал от энергетиков 11,2 млн рублей в качестве возмещения убытков за массовую гибель рыбы на его семейной ферме. В результате аварии на электросетях в его хозяйстве отключилась система аэрации воды. Форель, которую фермер выращивал для дальнейшей продажи, осталась без подачи кислорода на три часа. На следующий день после ЧП предприниматель обнаружил, что вся рыба погибла. Подробности — в нашем материале.

Гибель рыбы

Два года назад бавлинец Аркадий Манукян выиграл республиканский конкурс по развитию семейных животноводческих ферм на базе КФХ. Он получил грант на создание фермы по выращиванию товарной рыбы в селе Кзыл-Яр и планировал производить не менее 15 тонн форели в год.



В августе 2020 года на деньги с конкурса он приобрел рыбопосадочный материал — 34 тысячи мальков весом 2 тысячи килограммов. Но на следующее лето в его хозяйстве случилось ЧП — 29 июня на местных сетях электроснабжения произошла авария, в результате которой населенный пункт остался без света на три часа.

Как утверждает сам фермер, в результате отключения электричества не работала система аэрации воды, в связи с чем 29 июня и 30 июня произошла массовая гибель рыбы. Согласно его расчетам, общий объем погибшей форели исходя из количества купленных мальков при среднем весе в 550 грамм составила 18,7 тысячи килограммов. Так, учитывая среднерыночные оптовые цены на дату происшествия, сумма убытков составила 11,2 млн рублей.

Энергетики не признали требований, хотя и не оспаривали отключение электричества. При этом заявили, что их вины в гибели рыбы нет, и привели несколько аргументов:

короткий срок отключения электричества — трех часов недостаточно, чтобы у форели наступило кислородное голодание,

рыба начала гибнуть не в момент отключения, а в последующее время, в том числе на следующий день, что говорит о наличии других причин,

неверная сумма убытков — расчет производился без уточнения естественной убыли рыбы,

спорные результаты взвешивания, которые не соотносятся с характеристиками использованных весов.

Фото: realnoevremya.ru/Арсений Фавстрицкий (архив)

У рыбовода была возможность предотвратить трагедию

Чтобы разобраться в ситуации, суд привлек к участию в деле сотрудника Татарского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» Андрея Калайда. Он в свою очередь пояснил, что фотографии мертвой рыбы, акты ихтиопатологического исследования и даже описание самого процесса ее гибели соответствуют тому, что обычно происходит при кислородном голодании. Вместе с этим он рассказал, что одной из функций аэратора также является и поддержание необходимой температуры. По его словам, форель является очень чувствительной к климатическим изменениям, а, согласно журналу кормления, в момент гибели температура воды достигала целых 20 градусов по Цельсию. Учитывая ее кучность, недостаток кислорода и горячую воду, он сделал вывод, что причиной мора стал неработающий аэратор.

При этом эксперт отметил, что если бы садки, в которых находилась рыба, были бы расположены чуть глубже, то она вполне могла бы выжить. Однако он подчеркнул, что условия ее содержания находились в полной норме и соответствовали всем правилам.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В дальнейшем представители истца поддержали требования, заявив, что вина ответчиков не в отключении электричества, а в отсутствии предупреждения. В свою очередь суд обратил внимание на то, что рыбоводческое хозяйство подключено к электрическим сетям по III степени надежности, допускающей перерывы подачи энергии до 24 часов, и не оснащено установками бесперебойного питания. Кроме того, как и сказал приглашенный специалист, посадка садков могла быть сделана ниже. Также в период жаркой погоды фермер мог организовать возле водоема круглосуточное дежурство, что позволило бы более оперативно среагировать на ЧП.

Учитывая это, суд решил снизить требования на 50% и удовлетворить иск. При этом энергетикам было отказано в проведении повторной экспертизы. Им предстоит выплатить фермеру убытки на сумму более 4,4 млн рублей. Решение может быть обжаловано.

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Максим Кокунин