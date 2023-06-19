Участники спецоперации смогут поступать в российские вузы по отдельным квотам

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В России разработают специальные квоты для участников спецоперации. Для этого правительство будет наделено полномочием по установлению порядка перераспределения вакантных бюджетных мест в образовательных организациях высшего образования, отметила вице-премьер России Татьяна Голикова.

— Участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Для тех, кто уже учится на платной основе, будет предоставлена возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение в 2023/2024 учебном году, — сказала она.

Детей медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачислять в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте, но без вступительных испытаний.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

При этом участники спецоперации и дети медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, смогут бесплатно обучаться на подготовительном отделении.

Все решения готовятся к окончательному законодательному оформлению и принятию.

В российских вузах на будущий учебный год предусмотрено около 626 тысяч бюджетных мест. Как говорил в конце мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков, количество мест предусмотрено с учетом всех льгот, а также квот для участников специальной военной операции и членов их семей.



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Айрат Назипов