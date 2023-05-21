В вузах России на будущий учебный год предусмотрено 626 тысяч бюджетных мест
В российских вузах на будущий учебный год предусмотрено около 626 тысяч бюджетных мест. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
По его словам, количество мест предусмотрено с учетом всех льгот, а также квот для участников специальной военной операции на Украине и членов их семей.
Напомним, на этой неделе депутат Госдумы Иван Сухарев предложил сделать бесплатным обучение по программам бакалавриата и специалитета для лиц в возрасте до 35 лет включительно, состоящих в браке с участниками спецоперации. Инициатива была направлена на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.
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