В вузах России на будущий учебный год предусмотрено 626 тысяч бюджетных мест

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В российских вузах на будущий учебный год предусмотрено около 626 тысяч бюджетных мест. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, количество мест предусмотрено с учетом всех льгот, а также квот для участников специальной военной операции на Украине и членов их семей.

Напомним, на этой неделе депутат Госдумы Иван Сухарев предложил сделать бесплатным обучение по программам бакалавриата и специалитета для лиц в возрасте до 35 лет включительно, состоящих в браке с участниками спецоперации. Инициатива была направлена на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин