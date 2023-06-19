В Татарстане выросла заболеваемость туберкулезом среди детей на 14%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За 5 месяцев 2023 года в Татарстане туберкулезом заболели 15 детей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 14%, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по республике.

Отмечается, что туберкулез выявили только у одного подростка старше 15 лет. Остальные заболевшие — младше 14 лет.

— Заболевание туберкулезом у всех заболевших детей и подростков выявлено при проведении иммунодиагностики и профилактических осмотров в целях раннего выявления туберкулеза, — рассказали в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Заинский городской суд временно отстранил от занятий учащегося МБОУ «Заинская средняя общеобразовательная школа №6» в связи с отказом родителей ребенка в проведении туберкулинодиагностики. Ограничения действуют до предоставления заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом.

В 2022 году в Татарстане туберкулезом заболели 26 детей в возрасте до 14 лет и семь подростков в возрасте 15—18 лет. В сравнении с предыдущим годом показатель вырос на 5,4%.



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Айрат Назипов