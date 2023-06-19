В Татарстане суд запретил посещать школу ребенку из-за отказа от туберкулинодиагностики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заинский городской суд временно отстранил от занятий учащегося МБОУ «Заинская средняя общеобразовательная школа №6» в связи с отказом родителей ребенка в проведении туберкулинодиагностики. Ограничения действуют до предоставления заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по республике, отказ от туберкулинодиагностики является нарушением санитарного законодательства со стороны граждан, а допуск детей, не имеющих заключение врача-фтизиатра об отсутствии у них заболевания туберкулезом, ставит под угрозу здоровье детей и сотрудников детского образовательного учреждения.

— При допуске несовершеннолетних, не прошедших туберкулинодиагностику, без соответствующего заключения врача-фтизиатра к посещению детских организаций в нарушение п. 823 раздела VIII «Профилактика туберкулеза» СанПиН 3.3686-21, создается ситуация нарушения прав на охрану здоровья и благоприятную среду других граждан, прошедших в установленном порядке туберкулинодиагностику, что противоречит ст. 17 Конституции Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ведомстве призвали родителей не отказываться от проведения профилактического обследования своего ребенка.

В 2022 году в Татарстане туберкулезом заболели 26 детей в возрасте до 14 лет и семь подростков в возрасте 15—18 лет. В сравнении с предыдущим годом показатель вырос на 5,4%.



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Айрат Назипов