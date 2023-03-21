В Татарстане выросла заболеваемость туберкулезом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году в Татарстане туберкулезом заболели 26 детей в возрасте до 14 лет и семь подростков в возрасте 15—18 лет. В сравнении с предыдущим годом показатель вырос на 5,4%, сообщает республиканский Минздрав.

Также растет заболеваемость туберкулезом среди взрослых. В Татарстане в 2022 году выявили 971 новый случай, что выше показателя 2021 года на 6,8%. Два года назад это заболевание выявили у 912 человек.

Основная доля заболевших — это трудоспособное население, в основном городские жители в возрасте 18—49 лет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Туберкулез — это хроническое инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза и поражающее различные органы и системы, но чаще всего органы дыхания. Инфекция распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем.

Добавим, что показатель Татарстана на 19,6% ниже среднего показателя по России и на 18,3% ниже, чем по Приволжскому федеральному округу. Всего в регионе на 100 тысяч жителей приходится 25 заболевших туберкулезом. Кроме того, в республике смертность от туберкулеза, в сравнении с 2021 годом, снизилась на 11,8%.

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Айрат Назипов