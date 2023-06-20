Сегодня в Казани небольшой дождь и до +17 градусов
Во вторник, 20 июня, в Казани ожидается облачная погода и небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в Казани ожидается от +15 до +17 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +14 до +19°С.
Синоптики также прогнозируют в Казани западный, северо-западный ветер порывами 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с.
Напомним, в Татарстане до конца недели сохранится прохладная погода. Днем температуры воздуха не превысят +24 градусов.
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