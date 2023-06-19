В Казани частично ограничат движение по улице Фучика

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

По улице Фучика в Казани частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

С 21 июня по 11 июля для движения будут закрыты проезжая часть и тротуар по ул.Фучика в месте пересечения с ул.Минской в сторону ул.Ломжинской.

В исполкоме объяснили, что это связано со строительством трассы тепловода.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани временно ограничат движение автомобилей по улицам Юлиуса Фучика и Сафиуллина. Так, с 6 по 16 июля ограничение будет действовать на участке проезжей части от ул. Юлиуса Фучика, возле дома №50, в направлении движения от ул. Сафиуллина в сторону ул. Рихарда Зорге. Второй этап работ пройдет с 17 по 27 июля. Работы пройдут на том же участке.

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Айрат Назипов