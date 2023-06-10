В Казани из-за работ на сетях тепловода временно ограничат движение по улицам Фучика и Сафиуллина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Казани временно ограничат движение автомобилей по улицам Юлиуса Фучика и Сафиуллина. Как уточнили в Комитете внешнего благоустройства городского исполкома, это связано с работами по устройству защитного футляра на сети тепловода.

Так, с 6 по 16 июля ограничение будет действовать на участке проезжей части от ул. Юлиуса Фучика, возле дома №50, в направлении движения от ул. Сафиуллина в сторону ул. Рихарда Зорге. Второй этап работ пройдет с 17 по 27 июля. Работы пройдут на том же участке.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, на улице Рустема Яхина с 8 июня по 17 июля частично будет закрыта проезжая часть около дома №1 по ул. Гаяза Исхаки и возле пересечения с ул. Коротченко. Это связано с проведением работ на канализационном коллекторе.



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Максим Кокунин