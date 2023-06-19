Режиссером Сабантуя в казанском Мирном стал лауреат премии президента России для молодых деятелей культуры

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Режиссером Сабантуя в казанском поселке Мирный в 2023 году стал лауреат премии президента России для молодых деятелей культуры Айдар Заббаров. Об этом сообщил начальник Управления культуры столицы Татарстана Азат Абзалов.

— Режиссерскую группу в поселке Мирный возглавляет Айдар Заббаров, очень известный театральный режиссер, молодой режиссер, лауреат премии для молодых деятелей культуры, лауреат премии президента Российской Федерации, — рассказал он.



На других площадках, по его словам, тоже задействованы «очень интересные творческие силы», в том числе Максим Скалозубов. Концертные номера организуют на каждой площадке Сабантуя.



Сабантуй в Казани пройдет в субботу, 24 июня. Его отметят на четырех площадках — в Березовых рощах жилых массивов Мирный и Дербышки, в лесопарковой зоне озера Лебяжье и в Международном конно-спортивном комплексе «Казань».



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

— Начнем мы в пятницу вечером со скачек и затем на трех площадках пройдет сам Сабантуй. Но и скачки, безусловно, будут приурочены к главному празднику, — напомнил мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам, в этом году в программу включили больше национальных красок.



На Сабантуях выступят звезды татарской эстрады. Например, на площадке в поселке Мирный можно будет увидеть Эльмиру Калимуллину, Артура Исламова, Зайнаб Фархетдинову и других.



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Татьяна Демина