На Сабантуе в Казани выступит Эльмира Калимуллина и другие звезды татарской эстрады

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани на Сабантуях выступят звезды татарской эстрады. Например, на площадке в поселке Мирный можно будет увидеть Эльмиру Калимуллину, Артура Исламова, Зайнаб Фархетдинову и других, сообщил на «деловом понедельнике» начальник Управления культуры города Азат Абзалов

— В программе выступят звезды татарской эстрады — Эльмира Калимуллина, Артур Исламов, Зайнаб Фархетдинова, Асаф Валиев, Айгуль Хайри, оркестр «Казан Нуры» и многие другие. Одновременно Сабантуй начнется в Березовой роще поселка Дербышки в Советском районе и на территории лесопарка «Лебяжье» в Кировском районе. На майданах также выступят артисты татарской эстрады, танцоры и творческие коллективы, — рассказал он.

В Дербышках гости Сабантуя смогут увидеть выступления Филюса Кагирова, Артура Мингазова, Илюсы Хузиной.



Напомним, Сабантуй в Казани пройдет в субботу, 24 июня. Его отметят на четырех площадках — в Березовых рощах жилых массивов Мирный и Дербышки, в лесопарковой зоне озера Лебяжье и в Международном конно-спортивном комплексе «Казань».



В этом году организацией и проведением Сабантуев в Казани займутся две местные компании — «Дирекция культурных и социальных проектов» и «Пропраздник». Они выиграли тендеры, будучи единственными участниками торгов. Общая стоимость контрактов — почти 68,6 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина