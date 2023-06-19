В казанский Сабантуй добавили «больше национальных красок»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В этом году в программу татарского народного праздника «Сабантуй» в Казани добавили «больше национальных красок». Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин.

— И сама площадка, и церемония открытия, пролог, все посвящено не только Сабантую, но и многообразию нашего многонационального народа, который веками в мире и дружбе проживает на территории Татарстана и нашего города Казани. В этом году мы постаралась вместе с режиссерами внести некоторые изменения, добавилось больше национальных красок, — рассказал он.

Сабантуй в Казани пройдет в субботу, 24 июня. Его отметят на четырех площадках — в Березовых рощах жилых массивов Мирный и Дербышки, в лесопарковой зоне озера Лебяжье и в Международном конно-спортивном комплексе «Казань».



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

— Начнем мы в пятницу вечером со скачек и затем на трех площадках пройдет сам Сабантуй. Но и скачки, безусловно, будут приурочены к главному празднику, — напомнил мэр Казани.

Напомним, в Татарстане в этом году занялись переосмыслением Сабантуя. Работу вели по поручению раиса республики Рустама Минниханова. «Флагом» решили сделать «именно сохранение, возрождение аутентичности, подлинности наших национальных традиций», уточняла министр культуры региона Ирада Аюпова.

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Татьяна Демина