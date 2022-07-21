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В казанском экстрим-парке «Урам» вандалы испортили покрытие стритбольной площадки

19:20, 21.07.2022
В казанском экстрим-парке «Урам» вандалы испортили покрытие стритбольной площадки
Фото: t.me/uramextremepark

В казанском экстрим-парке «Урам» вандалы испортили покрытие стритбольной площадки — единственное профессиональное покрытие на открытом воздухе в городе, сообщили в администрации парка.

Администрация написала заявление в полицию. В парке надеются найти виноватых как можно скорее, чтобы привлечь их к ответственности.

На прошлой неделе неизвестные разбили стекло на автобусной остановке рядом с Казанским кремлем, на улице Батурина.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоИнфраструктура Татарстан

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