В казанском экстрим-парке «Урам» вандалы испортили покрытие стритбольной площадки

В казанском экстрим-парке «Урам» вандалы испортили покрытие стритбольной площадки — единственное профессиональное покрытие на открытом воздухе в городе, сообщили в администрации парка.



Администрация написала заявление в полицию. В парке надеются найти виноватых как можно скорее, чтобы привлечь их к ответственности.

На прошлой неделе неизвестные разбили стекло на автобусной остановке рядом с Казанским кремлем, на улице Батурина.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко