Минобороны России: США формируют искусственные очаги опасных инфекционных заболеваний

Военно-биологические исследования, направленные на поиск эффективных методов применения возбудителей инфекционных болезней, позволяют США формировать их искусственные очаги. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

Он отметил, что из-за возрастающей обеспокоенности мирового сообщества Пентагон вынужден менять свою тактику при организации работ «двойного назначения».

По словам Кириллова, в 2014 году сотрудники компании «Метабиота» незаконно отбирали пробы в входе вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке и транспортировали их в США.

— В 2022 году американская администрация официально прекратила деятельность «Метабиота» в Африке, так как противоправные методы работы компании стали вызывать слишком много вопросов на уровне национальных правительств. Все ее функции были переданы некоммерческой организации из Камеруна, — рассказал представитель Минобороны.

Месяц назад в оборонном ведомстве назвали заказчиков военно-биологических исследований на Украине. Выяснилось, что наряду с Пентагоном Министерство энергетики США является ключевым организатором подобных исследований.

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Айрат Назипов