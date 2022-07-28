«Рубин» подписал контракт с полузащитником Игорем Горбуновым
«Рубин» подписал контракт на 2 года с 27-летним полузащитником Игорем Горбуновым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Спортсмен перешел в команду в статусе свободного агента. Горбунов выступал за молодежную команду «Динамо» (Москва), взрослые команды «Динамо» (Санкт-Петербург), «Нижний Новгород», «Сочи», «Ротор» (Волгоград), «Армавир». В сезоне 2021/22 за «Нижний Новгород» сыграл 24 матча, забил 2 гола.
На прошлой неделе голкипер Александр Беленов вошел в состав команды «Рубина». Игрок перешел в наш клуб в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на два года.
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