Министр спорта Татарстана рассказал о задачах «Рубина» в РПЛ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о задачах казанского «Рубина» после возвращения в РПЛ.



— Что касается задач «Рубина», будем стремиться к первым строчкам! Мы хотим быть крепкой командой, конкурировать с лидерами чемпионата. Сейчас есть тренд на развитие и перезагрузку. Вот и болельщики вернулись на стадион, потому что все поверили в команду, — сказал он «Чемпионату».

«Рубин» провел сезон-2022/2023 после вылета из РПЛ в Первой лиге. По итогам этого турнира команда заняла первое место и в сезоне-2023/2024 будет вновь участвовать в Премьер-Лиге.

В мае раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил казанский футбольный клуб «Рубин» с победой в матче с «Динамо» и возвращением в Российскую премьер-лигу.

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Маргарита Головатенко