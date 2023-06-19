В Казани в День памяти и скорби пройдет ночное траурное шествие

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани в ночь с 21 на 22 июня состоится ночное траурное шествие от стелы «Казань — город трудовой доблести» до мемориала памяти в парке имени Урицкого. Протяженность маршрута равна количество дней Великой Отечественной войны — 1 418 метров.

Присоединиться в шествию смогут все желающие. Участники также возложат цветы к мемориалу. Они почтут память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Организует траурное шествие Казанский молодежный центр А.Гайдара. Фотографии с мероприятия станут частью большого онлайн-силуэта — его будут транслировать на Мамаевом кургане, сообщили в мэрии города.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в ночь с 21 на 22 июня 82 года назад началась Великая Отечественная война. В этом году Россия 9 мая отмечала 78-ю годовщину Победы в ней. Праздничные мероприятия прошли в том числе и в Казани.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина