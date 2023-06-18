Мужчина, захвативший заложников в Астане, состоит на учете

Уроженец Казахстана, захвативший семерых заложников в отделении банка в Астане, с 2013 года состоит на учете наркозависимых лиц. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Днем сообщалось, что в Астане мужчина удержал семь заложников в отделении банка. Спецназу удалось освободить всех. Захватчик задержан.

Переговоры с захватчиком вел глава министерства.

По данным прокуратуры, по данному факту начато досудебное расследование по пунктам 4 и 8 части 2 статьи 261 Уголовного кодекса (Захват заложников).

Проводятся следственные действия.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева