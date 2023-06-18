В Астане задержали мужчину, удерживающего заложников в отделении банка
В Астане мужчина удержал семь заложников в отделении банка. Спецназу удалось освободить всех. Захватчик задержан, сообщают в МВД Казахстана.
Переговоры с захватчиком вел глава министерства.
— Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank. В заложниках у захватчика находится, предположительно, семь человек. Информация о том, что на захватчике полицейский бронежилет, не соответствует действительности, — отмечается в сообщении.
Пресс-служба банка сообщила, что в отделении находятся только сотрудники. Согласно публикациям в социальных сетях, мужчине 30 лет, состоит на наркологическом учете. Он требовал направить все средства данного банка в фонд для помощь детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся.
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