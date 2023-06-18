Глава Роспотребнадзора: случаев заболевания холерой в России почти нет, но риски сохраняются

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Риски распространения холеры сохраняются, но случаев заболевания в России уже как несколько лет практически нет, об этом в интервью "РИА Новости" на полях ПМЭФ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Риск холеры есть всегда. Большое количество стран в мире, к сожалению, поражено холерой и сегодня риски есть во всех странах мира, потому что самолетом инфекцию может завести любой турист, — отметила она.

Попова также подчеркнула, что Роспотребнадзор делал и продолжает делать все, чтобы проникновение инфекции в страну стало наименее возможным. Глава Роспотребнадзора напомнила, что заболеваний в России практически нет несколько лет, даже завозных.

В конце марта всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла, что расценивает риск дальнейшего распространения холеры в мире как очень высокий. В организации отметили, что из 24 государств продолжают поступать сообщения о новых случаях заболевания.



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Илина Хакимова