Минниханов возложил венок к могиле Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева
Раис Татарстана Рустам Минниханов возложил венок к могиле Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сообщили в пресс-службе раиса республики.
Также Минниханов возложил цветы к могиле супруги Алиева Зарифы Алиевой.
Вчера раис Татарстана прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. Там он проведет ряд официальных встреч, ознакомится с деятельностью экономических районов и примет участие в церемонии открытия сервисного центра Auto Leasing Azerbaijan, созданного при участии ПАО «КАМАЗ».
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