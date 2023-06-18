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Минниханов возложил венок к могиле Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева

09:07, 18.06.2023
Минниханов возложил венок к могиле Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов возложил венок к могиле Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сообщили в пресс-службе раиса республики.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Также Минниханов возложил цветы к могиле супруги Алиева Зарифы Алиевой.

Вчера раис Татарстана прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. Там он проведет ряд официальных встреч, ознакомится с деятельностью экономических районов и примет участие в церемонии открытия сервисного центра Auto Leasing Azerbaijan, созданного при участии ПАО «КАМАЗ».

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Илина Хакимова
ОбществоВласть Татарстан

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