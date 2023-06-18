Глава Минфина посоветовал хранить сбережения в рублях

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что вложения в рубль — хороший инструмент формирования сбережений, и в настоящее время для этого появляется много новых способов:



— У нас появляется много новых инструментов в рублях — это индивидуальные инвестиционные счета, заработает скоро система долгосрочных сбережений граждан, поэтому наряду с иностранными валютами рубль, вложения в него, в высокодоходные надежные активы — хороший инструмент, — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Маргарита Головатенко