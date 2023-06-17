ВС России 16 июня нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ
Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Цель удара была достигнута, в результате удара назначенный объект был поражен, сообщает RT.
14 июня ночью были нанесены удары по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, складам боеприпасов и военной техники. Все назначенные объекты поражены, цель ударов достигнута. ВСУ за сутки безуспешно пытались вести наступление на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Противник понес значительные потери в живой силе и технике.
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