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ВС России 16 июня нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ

15:10, 17.06.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
ВС России 16 июня нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Цель удара была достигнута, в результате удара назначенный объект был поражен, сообщает RT.

14 июня ночью были нанесены удары по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, складам боеприпасов и военной техники. Все назначенные объекты поражены, цель ударов достигнута. ВСУ за сутки безуспешно пытались вести наступление на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Противник понес значительные потери в живой силе и технике.

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Маргарита Головатенко
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